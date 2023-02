Ici tout commence du 2 février : Charlène remontée contre son père (résumé + vidéo épisode 592)

5 ( 10 )

Ici tout commence du 2 février, résumé et vidéo extrait épisode 592 – Charlène est très remontée contre son père ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle lui reproche d’avoir laissé Salomé présenter son projet…

Teyssier essaie de se défendre et parle à Charlène de l’avis de Louis, qui a pesé dans la balance en faveur de Salomé…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 2 février 2023 – résumé de l’épisode 592

Teyssier essaie de se rattraper auprès de sa fille. Mais, rien n’y fait, Charlène est trop remontée contre son père et Salomé. De leur côté, Gaëtan et Salomé fêtent leur victoire.

En cuisine, Rose tente de canaliser la révolte qui gronde, tandis que Gaëtan reçoit des menaces. Au Double A, la brigade prépare la Chandeleur, mais rien ne semble se passer comme prévu. Face à Lucas, Billie s’assume telle qu’elle est et reçoit un soutien inattendu.



Ici tout commence du 2 février 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

