Ici tout commence du 9 février : Thomas fait une proposition à Salomé (résumé + vidéo épisode 597)

5 ( 4 )

Ici tout commence du 9 février, résumé et vidéo extrait épisode 597 – Thomas fait une belle proposition à Salomé ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Il est loin d’imaginer que Salomé a embrassé Gaëtan…

De son côté, Louis enquête sur le double jeu de Charlène !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Louis et Charlène, c’est reparti ! (vidéo épisode du 13 février)







Publicité





Ici tout commence du 9 février 2023 – résumé de l’épisode 597

En cuisine, Salomé a découvert que Charlène et Louis ont manigancé contre elle. Elle en parle à Thomas, qui lui fait une surprenante proposition. Il aimerait qu’ils reprennent un resto ensemble, où elle serait la cheffe ! Salomé doit peser le pour et le contre…

De son côté, Samia continue d’enquêter sur Billie. Et Louis enquête sur le double jeu de Charlène. En cuisine, Zacharie monte au créneau pour rappeler à l’ordre Eliott, Lionel et Hortense.



Publicité





Ici tout commence du 9 février 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note