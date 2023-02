Balthazar du 9 février 2023 : votre épisode inédit ce soir sur TF1

5 ( 4 )

Balthazar du 9 février 2023 – Ce jeudi soir et comme chaque semaine, TF1 poursuit la diffusion de la 5ème et dernière saison inédite de Balthazar. Au programme aujourd’hui et alors que Balthazar a finalement choisi de garder sa fille, le quatrième épisode de la saison, suivi de plusieurs rediffusions.







A suivre dès 21h10 sur TF1







Balthazar du 9 février 2023 : votre épisode inédit ce soir

Saison 5 épisode 4 « La vérité est ailleurs » : Alors que Balthazar tente de remplir son rôle de père pour Alice, mais aussi de gérer la nuit passée avec Olivia, il est appelé sur une drôle d’affaire. Un car de retraités a été retrouvé vide dans un champ : les six personnes âgées se sont volatilisées. Le chauffeur parle d’une grande lumière blanche et dans le champ, les enquêteurs découvrent un immense crop circle. Pourrait-il s’agir d’extraterrestres ?

Avec : Tomer Sisley (Raphaël Balthazar), Constance Labbé (Camille Costes), Yannig Samot (Jérôme Delgado), Philypa Phoenix (Fatim), Côme Levin (Eddy), Caterina Murino (Olivia Vésinet), Pauline Cheviller (Lise), Leslie Medina (Maya), Félix Bossuet (Victor), Olivier Sitruk (Alexandre Balthazar), Hugo Bardin (Paloma), Zoé Diowo Ceccaldi (Fille Olivia 1), Marina Giroud (Fille Olivia 2), Pierre Thomas (Fils Olivia), Victor Le Blond (Diego Suarez), Bernard Blancan (Jean-Marc Bollet), Handy Gedio (Diego enafant), Marie Le Cam (Maria Suarez), Patrice Melennec (Philippe Catala)



