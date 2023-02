Ici tout commence spoiler : la vérité sur Charlène éclate (vidéo épisode du 15 février)

4.6 ( 19 )

Ici tout commence spoiler – La vérité concernant Charlène va enfin éclater la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, tout le monde va savoir que la jeune femme a volé les recettes de Salomé avec l’aide de Thomas !

Constance est très déçue du comportement de sa fille, qui n’éprouve même pas de regrets… Elle va être sanctionnée, Teyssier ne sait pas encore si elle va être virée de l’institut.







Charlène est démasquée. Teyssier père et mère sont furax. Tricher, c’est moche, mais piquer les recettes d’un autre élève, c’est encore plus moche. Et la jeune femme risque de lourdes sanctions !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 601 du 15 février 2023, quel avenir pour Charlène ?



