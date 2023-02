Ici tout commence spoilers : les résumés jusqu’au 24 février 2023

4.6 ( 11 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 20 au 24 février 2023 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient de découvrir ce qui vous attend fin février c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 20 au vendredi 24 février 2023.







Et on peut déjà vous dire que Teyssier et Cardone vont être au coeur de l’intrigue.







Ethan a un comportement qui inquiète Samia, mais il est déterminé à trouver le secret de Teyssier et de sa mère… Olivia et Louis lancent un défi aux étudiants du master, et pour les troisièmes année, c’est l’heure des examens !

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 20 au 24 février 2023

Lundi 20 février (épisode 604) : A L’institut, le comportement d’Ethan inquiète Samia et Axel. Théo se méprend sur l’identité de la cheffe mystère. A la coloc, Ambre et Livio font une découverte surprenante.

Mardi 21 février (épisode 605) : Après la découverte du secret de Teyssier et Cardone, Ethan se met en quête de preuves. En cuisine, Théo est troublé par les mystérieuses lunch box qu’il reçoit. Lors d’un cocktail professionnel, Gaëtan fait des étincelles.

Mercredi 22 février (épisode 606) : A L’institut, Axel mène l’enquête, tandis que Teyssier cherche à discréditer Ethan. Billie a un coup de chaud : Ambre et Vic ont des soupçons sur son couple. En cuisine, Olivia et Louis s’allient pour mettre au défi les étudiants du master.

Jeudi 23 février (épisode 607) : A L’institut, Ethan se rapproche dangereusement du secret de Teyssier. De son côté, Ambre cherche un moyen de piéger Billie. C’est le jour de l’examen pour les troisième année et la pression monte.

Vendredi 24 février (épisode 608) : Tandis que ses dernières découvertes apaisent Ethan, Axel se met à douter sur ses origines. A L’institut, les troisième année se rebellent face à la stratégie de Teyssier. De son côté, Louis et Claire découvrent le projet d’Olivia.



