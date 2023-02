Vivement Dimanche du 5 février 2023 : les invités de Michel Drucker aujourd’hui

5 ( 8 )

Vivement Dimanche du 5 février 2023 : les invités de Michel Drucker – Ce dimanche après-midi et comme chaque week-end, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.







Publicité





Rendez-vous dès 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Vivement Dimanche du 5 février 2023 : les invités

Voici la liste des invités de ce dimanche après-midi :

🔵 Dans une première partie, Salvatore Adamo, accompagné de: Georges Chelon et Antoine Delie. Et Emmanuel Chaunu qui revisite en dessins la vie et la carrière de l’invitée principale.



Publicité





🔵 Dans une seconde partie, Michel Drucker recevra : Dorothé Olliéric, Daniel Russo, Nathan Devers, Patrick Hernandez et Jacques Mailhot.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note