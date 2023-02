« Inséparables » : votre film avec Ahmed Sylla ce soir sur W9 (8 février)

5 ( 11 )

« Inséparables » au programme TV du mercredi 8 février 2023 – Ce mercredi soir à la télé, W9 rediffuse le film « Inséparables », réalisé par Varante Soudjian avec Ahmed Sylla et Alban Ivanov.







« Inséparables », le synopsis

Alors qu’il purge une courte peine de prison, Mika, un petit escroc, fait la connaissance de Poutine, un détenu cinglé et imprévisible, fan d’armes à feu et spécialiste des armes russes. Mika séduit Poutine par sa connaissance des armes et les deux détenus deviennent amis. Sitôt sa peine purgée, Mika décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Trois ans plus tard, alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape quand Poutine réapparaît. Mika tente de se débarrasser de ce partenaire un peu trop voyant et extravagant, mais celui-ci, têtu, maintient l’idée de fonder une entreprise avec son ami…

« Inséparables », le casting

AVEC : Ahmed SYLLA (Mika), Alban IVANOV (Poutine), Judith EL ZEIN (Charlotte), Ornella Fleury (Elisa), Christian BUJEAU (Henri), Amir EL KACEM (Karim), Jean-Philippe RICCI (Serge Ferroni), et Pierre-Marie Mosconi (Marco Ferroni)



