« Koh-Lanta, Le Feu Sacré » : qui a été éliminé lors de l’épisode 2 ? (résumé + replay 28 février)

Koh-Lanta, Le Feu Sacré, épisode 2 du mardi 28 février 2023 – C’est parti pour l’épisode 2 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ». Après l’élimination de Célia lors du premier conseil chez les jaunes, les deux tribus commencent à souffrir de la faim.







Denis accueille les aventuriers pour le premier jeu de confort. Le talisman du feu sacré est remis en jeu ! Il explique à Nicolas que si son équipe gagne ce jeu de confort, il gardera le talisman ! Mais si c’est les rouges, c’est l’un d’eux qui remportera le talisman. Et à la clé de ce jeu de confort : le kit de pêche !







Alexandre se plaint : il aurait préféré du riz ! Denis leur rappelle que la mer est leur principale ressource. Place au jeu de confort. Un parcours aquatique et des cibles à casser en relais. Tirage au sort chez les filles jaunes pour équilibrer : Elodie ne peut pas participer. Les rouges et les jaunes sont coude à coude. Les rouges remportent la victoire grâce à Rudy ! Nicolas perd donc le talisman et le pouvoir du feu sacré. C’est lui qui décide qui va récupérer le talisman. Il choisit de le transmettre à Rudy.

Les rouges rentrent avec le kit de pêche. Rudy et Elodie décident d’aller pêcher. Mais c’est pas gagné, ils ramènent un mini poisson.



Chez les jaunes, Benjamin et Tania sont contents que Rudy ait le talisman. Ils s’entendent bien et ils pensent qu’il pourrait les protéger s’ils vont au conseil. Nicolas ne savait pas pour ces affinités, il l’apprend et les autres n’ont pas compris son choix. Mais pour l’instant, les jaunes essaient de faire le feu. Mission réussie ! Mais ils font cuire un fruit qu’il pense être de l’arbre à pin alors que c’est le fruit de pandanus, irritant. Ils ne sont pas bien.

La bouteille annonce l’épreuve d’immunité. Il s’agit d’un grand classique de Koh-Lanta : les flambeaux. Tirage au sort, c’est encore Elodie qui ne participe pas ! Les rouges débutent mieux, ils sont mieux coordonnés. Mais c’est les jaunes qui remportent la victoire et le totem synonyme d’immunité.

Les jaunes rentrent sur leur camps, fiers d’eux. Mais Quentin a repéré que Tania a glissé discrètement à Rudy qu’elle est en danger. Il le dit devant toute l’équipe. Des tensions apparaissent… Chez les rouges, l’ambiance est mauvaise et Martin est à bout. Héléna est clairement ciblée mais certains trouvent qu’elle est méritante. Ils ciblent Emin. Et ce dernier apprend qu’il est menacé, il cherche un collier d’immunité ou une arme stratégique. Et bingo ! Emin trouve un avantage stratégique : le double vote.

Le conseil rouge, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du premier conseil des rouges. Pas de collier, Rudy utilise le pouvoir du talisman pour lui-même. Et même en votant deux fois, Emin est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 2 ce 28 février 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 7 mars pour suivre l’épisode 3 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ».

