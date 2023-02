L’abîme du 15 février : vos épisodes ce soir sur France 2

5 ( 8 )

L’abîme au programme TV du mercredi 15 février 2023 – Ce mercredi soir, France 2 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « L’abîme ». Porté par Sara Mortensen et Gil Alma, « L’abîme » est un nouveau thriller envoûtant au suspense haletant.







A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







L’abîme du 15 février 2023

Épisode 3

Les deux gendarmeries se coordonnent à Saint-Chamas pour retrouver Elsa, qu’on suspecte à présent de meurtre. Alors que Laurent et Lucie craignent le pire, Laurent reçoit un coup de fil déterminant et, sans prévenir Martineau, prend la décision de retrouver sa femme quoi qu’il en coûte.

Épisode 4

Laurent laisse vingt-quatre heures à Elsa pour lui prouver qu’elle est innocente. Lucie se rapproche de sa grand-mère, mais celle-ci semble cacher certaines informations… Martineau a repris le dossier de la disparition de Valentin. Il découvre que la commandante Fournier était la meilleure amie de Sophie Duvack au moment des faits et se met à douter de son impartialité.



L’abîme – rappel du synopsis

Elsa et Laurent Lacaze ont tout du couple modèle : très amoureux et mariés depuis vingt ans, ils sont les parents dévoués de Lucie, une adolescente pétillante.

Pourtant, un matin, Elsa ne rentre pas de son jogging habituel et disparaît sans laisser de trace. Le monde de Laurent, et de sa fille, se teinte d’abord d’angoisse… Puis finit par s’écrouler lorsque la police leur apprend qu’Elsa n’est pas la personne qu’elle prétend être. Laurent doit se rendre à l’évidence : la femme dont il est amoureux est une énigme. Une énigme dont le passé ressurgit aujourd’hui.

L’abîme, les interprètes

Sara Mortensen (Elsa Lacaze), Gil Alma (Laurent Lacaze), Christopher Bayemi (Cédric Martineau), Hélène Seuzaret (Stéphanie Fournial), Samuel Labarthe (Bernard Duvack), Marie Mallia (Lucie Lacaze), Anne Loiret (Victoire Duvack)

