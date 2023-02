Secrets d’histoire du 15 février : ce soir, Auguste Rodin et Camille Claudel

5 ( 8 )

Secrets d’histoire du 15 février 2023 – Stéphane Berne vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 3 pour un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». Dans ce numéro, Stéphane Bern vous plonge dans l’histoire d’amour d’Auguste Rodin et Camille Claudel. Depuis le château de l’Islette en Touraine, Stéphane Bern vous invite à découvrir l’histoire d’amour impossible entre Rodin et Camille Claudel, une histoire où le génie et la force des sentiments s’entremêlent.







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







Publicité





Secrets d’histoire du 15 février 2023, L’amour fou d’Auguste Rodin et Camille Claudel

Pendant de nombreuses années, ce château est le théâtre de leur relation, le repaire de leur fragile passion, où, le temps d’un week-end, ils cachent leur amour. Dans ce numéro inédit de Secrets d’Histoire, nous allons découvrir ce lieu enchanteur et partir à la rencontre de ces deux monstres sacrés à la sensibilité exacerbée.

Comment Auguste Rodin, issu d’un milieu de paysans émigrés à Paris, devient-il au milieu du XIXe siècle cet artiste reconnu et adulé, côtoyant Clemenceau, Victor Hugo, fréquentant les salons parisiens et dont la notoriété est internationale dès son vivant ?

Si le corps humain est l’unique passion de l’artiste, Rodin est un homme à femmes, dont les mœurs alimentent les discussions de ses détracteurs, qui voient en lui un obstacle aux bonnes mœurs de la société de l’époque. Pour preuve, ces centaines de dessins retrouvés, dont la charge érotique est intacte et qui laissent à voir et à comprendre la puissance de son génie, mais aussi l’obsession de Rodin pour les corps nus.

Ce numéro propose de découvrir l’histoire fascinante d’Auguste Rodin, un génie dont la créativité est sans limites, avec pour exemple le célèbre Penseur, l’imposant Monument à Balzac ou l’énigmatique Porte de l’enfer.

En pénétrant dans ses anciennes demeures, comme le célèbre Hôtel Biron, à Paris, ou la villa des Brillants, à Meudon, c’est un Rodin plus intime qui s’offre à nous…

Comme sa main, le cœur de Rodin n’obéit en fait qu’à ses passions. Ainsi, lorsqu’une jeune étudiante de 19 ans, alors qu’il en a 43, devient sa collaboratrice, puis sa maîtresse et sa muse, Rodin s’enflamme. Mais vous allez voir que Camille Claudel n’est pas faite pour rester dans l’ombre les bras croisés et encore moins pour la soumission…

Avec la participation de :

Véronique Mattiussi, responsable du fonds historique du musée Rodin

François Blanchetière, historien, conservateur du patrimoine au musée d’Orsay

Michel Bernard, écrivain

Ophélie Ferlier-Bouat, directrice du musée Bourdelle

Bénédicte Michaud, propriétaire du château de l’Islette

Maxime Paz, docteur en histoire de l’art

Christine Lancestremère, conservatrice du patrimoine au musée Rodin

Gérard Audinet, directeur des Maisons de Victor Hugo

Yannick Ripa, historienne

Cécile Bertran, directrice du musée Camille-Claudel

Bruno Gaudichon, conservateur du musée La Piscine

Annick Lemoine, directrice du Petit Palais

Nadine Lehni, conservatrice en chef du patrimoine au musée Rodin

Reine-Marie Paris, historienne de l’art, petite-nièce de Camille Claudel

Amélie Simier, directrice du musée Rodin



Publicité





Ce soir dans « Secrets d’histoire » Stéphane Bern vous raconte en détail l’amour fou d’Auguste Rodin et Camille Claudel.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note