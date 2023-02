« Les ondes du souvenir » : histoire et interprètes du téléfilm sur France 3 ce soir (23 février)

5 ( 7 )

« Les ondes du souvenir » est à nouveau en mode rediffusion ce jeudi 23 février 2023 sur France 3. Après « Les Brumes du souvenir », situé à Verdun et « Les Murs du Souvenir », situé en Alsace, ce troisième opus de la collection met à l’honneur une histoire plus contemporaine : celle des aciéries de Lorraine et des Hauts Fourneaux de Longwy.







A voir ou revoir 21h10 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV.







« Les ondes du souvenir » : l’histoire

Environs de Longwy, une usine sidérurgique abandonnée, sous les verrières brisées, des jeunes jouent aux explorateurs : la grille d’un vieux conduit de ventilation finit par céder…laissant apparaître un squelette dissimulé à l’intérieur.

Clara, Guillaume et François démarrent leur enquête : le corps est rapidement identifié, il s’agit d’Hervé Chaumont, ancien ouvrier sidérurgiste, militant syndical et l’un des bénévoles de la radio libre Lorraine cœur d’acier, voix de la contestation ouvrière, au tournant des années 1970 – 1980.Quelques jours plus tard, deux autres anciens sidérurgistes et membres de la radio, sont assassinés à leur tour

Interprètes

Dans les rôles principaux : Gaëlle Bona, David Kammenos, Mhamed Arezki, Ladislawa Torunski-Laval, Maëlia Gentil, Bulle Ogier, Olivier Chantreau, Clément Aubert



