Envoyé Spécial du 23 février : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

Envoyé Spécial du 23 février 2023 – Ce jeudi 23 février à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit de l’année du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.







A voir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 23 février 2023 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Les Français s’arrachent les poêles

Face à la flambée des prix de l’énergie et des combustibles, on assiste à un fort engouement des Français pour les poêles à bois. Il s’en est vendu 320 000 en 2021 et on prévoit une hausse de 30% pour 2022. C’est que le bois est le combustible le moins cher du marché, deux fois moins cher que le gaz et quatre fois moins que l’électricité. Sept millions de foyers sont déjà équipés d’un poêle en France.

Pourtant, à l’automne 2022, la ruée des consommateurs sur les granulés et pellets de bois aurait provoqué une pénurie et, au final, l’envolée des prix : le prix du sac est passé en moyenne de 4,80 euros à 11 euros, provoquant une crise inattendue. Les fabricants auraient-ils profité de l' »effet panique » pour créer le manque et faire monter leurs tarifs ? Certains arnaqueurs en ont aussi profité pour s’engouffrer sur ce marché déséquilibré : de faux sites de vente postent des annonces sur Internet proposant des pellets à des prix alléchants… mais les clients ne sont jamais livrés !

Un reportage d’Emmanuelle Mesplede.

🔴 Les ravages des injections clandestines

Partout en France, y compris dans des petites communes, une centaine de comptes sur Instagram propose à des jeunes filles aux moyens limités de ressembler à Kim Kardashian ou à Nabilla. Mais cette course aux lèvres pulpeuses et pommettes saillantes, à prix cassés et souvent sans aucun respect des règles sanitaires, fait chaque jour de nouvelles victimes.

Les équipes d' »Envoyé spécial » ont infiltré une formation illégale, mais aussi l’appartement d’une « injectrice » au business juteux. Une activité interdite puisqu’il s’agit d’exercice illégal de la médecine. Un reportage édifiant qui jette toute la lumière sur un danger encouru par de nombreuses jeunes filles et sur le manque de moyens des autorités sanitaires pour lutter contre ces fossoyeurs de la beauté.

Un reportage de Lila Bellili, Loup Krikorian, Benjamin Poulain, Elodie Delevoye, Luis Marques et Baptiste Rimbert.



🔴 Liban : les naufragés de la crise

Le 22 septembre 2022, Wissam Talawi a embarqué sur un bateau clandestin avec sa femme et ses quatre enfants pour quitter le Liban et rejoindre l’Europe par la Méditerranée. Mais l’embarcation a coulé. Wissam est l’un des vingt rescapés sur environ 150 passagers. Aujourd’hui, il n’a plus de famille, plus de maison (vendue au passeur pour payer leur voyage), il ne lui reste que les souvenirs.

Ces derniers mois, plusieurs milliers de Libanais auraient tenté la traversée clandestine, des migrants dont le nombre a presque triplé en un an selon les Nations unies, fuyant surtout une crise économique dévastatrice qui terrasse le pays depuis 2019. Plus de 80% de la population vit aujourd’hui sous le seuil de pauvreté, alors que l’inflation et la criminalité ne cessent d’augmenter. Certains tirent profit du désespoir, des trafiquants prêts à faire miroiter de meilleurs jours en Europe. « Envoyé spécial » a retrouvé un des passeurs qui organisent des voyages clandestins, et des candidats à l’exil.

Un reportage de Nicolas Bertrand.

🔴 Quand le ski passe au vert

Avec des hivers de plus en plus chauds et toujours plus d’exigences écologiques, les stations de sports d’hiver doivent apprendre à se passer du ski. A Céüse, dans les Hautes-Alpes, et Puigmal, dans les Pyrénées-Orientales, les domaines skiables étaient en faillite. Comment peuvent-ils s’en relever ? Le pari du ski vert peut-il, ou pas, être gagné ? « Envoyé spécial » a enquêté auprès de ceux qui essaient d’inventer la montagne de demain.

Un reportage de Yannick Sanchez, Juliette Jonas, Antonin Dorian Sayada et Matthieu Le Rue.

