Echappées Belles du 11 février : direction le Brésil ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 11 février 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Brésil : les trésors du Nordeste » suivi de la rediffusion « Le Québec sous la neige ».







A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 11 février, à 20h55 – « Brésil : les trésors du Nordeste »

Immense, sauvage et authentique, trois mots qui décrivent le Nordeste brésilien. Vaste territoire, grand comme trois fois la France, il recouvre 1 554 millions de km2, concentre 9 États et représente 12 % du territoire national. À cela s’ajoute 3 000 km de plages paradisiaques, bordées de dunes et entrecoupées de villages de pécheurs.

Avec Jérôme Pitorin, découvrez les lieux paradisiaques du Nordeste, une région en contraste avec celle de Rio de Janeiro. C’est surtout un choc visuel avec des paysages de rêve par excellence… Une révélation pour notre globe-trotteur.

C’est à Recife que Jérôme Pitorin rencontre Gabi Carvalho, une jeune danseuse de « Frevo ».

Les reportages : Le Nordeste, de plages en plages / Street food bahianaise / La conscience noire du Nordeste / La Linha Verde, une route entre la forêt Atlantique et l’Océan / Un air de Far West : La Chapada Diamantina / Se ressourcer dans la vallée de Capao



Echappées Belles du 11 février à 22h30 – « Le Québec sous la neige »

Entre le charme historique de la vile de Québec, la folie des Québécois et l’aventure hivernale que représente la vie au grand air, c’est dans les forêts majestueuses de la Mauricie que se rendra plus particulièrement Sophie Jovillard.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 11 février 2023 dès 21h sur France 5

