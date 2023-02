« Nous deux, c’était écrit » : votre téléfilm ce 10 février sur TF1 (histoire et interprètes)

4.6 ( 10 )

« Nous deux, c’était écrit » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 10 février 2023 – Ce vendredi et pour bien terminer la semaine, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Nous deux, c’était écrit ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Nous deux, c’était écrit » : l’histoire

A l’approche de la Saint-Valentin, Jamie apprend que son premier amour, Sawyer, est l’architecte responsable du projet qui menace sa librairie et tout le quartier commerçant. Bien qu’éprouvant encore des sentiments pour Sawyer, elle décide de faire campagne contre le projet. En effet, derrière un meuble de la librairie, elle a trouvé un vieux coffret dans lequel ont été gardées des cartes de Saint-Valentin que des clients ont envoyées à la librairie pour témoigner du rôle qu’elle a joué dans leur histoire d’amour. De même, Jamie y trouve la correspondance des anciens propriétaires, pendant la guerre. Elle organise un événement autour de cet héritage historique.

Nous deux, c’était écrit, interprètes et personnages

Avec : Maggie Lawson (Jamie), Sam Page (Sawyer)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un coach pour la Saint-Valentin ».

