« Nouvelle Star, 20 ans », seconde soirée ce soir sur M6 (22 février 2023)

M6 vous offre une deuxième soirée de « Nouvelle Star, 20 ans » ce mercredi 22 février 2023. L’occasion une fois de plus de vous replonger dans le télé-crochet qui a fait les beaux jours de la chaîne et révéler de multiples artistes comme Julien Doré, Christophe Willem, ou encore Amel Bent.







A voir dès 21h10 sur M6 et sur 6PLAY pour le replay.







« Nouvelle Star, 20 ans », présentation

L’émission culte des années 2000, portée par les succès de Julien Doré, Amel Bent, Christophe Willem ou encore Camélia Jordana, revient pour deux soirées évènements à la (re)découverte de ses plus grands moments.

Accompagnée de tous ceux qui nous ont fait vibrer, talents, gagnants, jurés, mais aussi animateurs et musiciens, Karine Le Marchand sera la maîtresse de cérémonie d’un saut dans le temps à la hauteur du phénomène.

Au programme : des retrouvailles chargées en émotion, des reprises incontournables, des duos/trios cultes ou inédits, de savoureux magnétos et de nombreuses confidences sur les années Nouvelle Star.

Extrait vidéo

En attendant ce soir, voici un extrait vidéo de ce qui vous attend avec le casting de Camélia Jordana. À 16 ans, elle interprétait « What a Wonderful World » de Louis Armstrong devant le jury. Un pari gagnant qui signera le début d’une formidable carrière !



