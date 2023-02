The Resident du 22 février 2023 : vos épisodes ce soir sur TF1

5 ( 4 )

The Resident du 22 février 2023 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 5 de la série « The Resident ». Au programme aujourd’hui, encore une fois, trois épisodes inédits à la suite !







A suivre dès 21h10 sur TF1







The Resident du 22 février 2023 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 4 saison 5 « Et maintenant ? » : Conrad se lance corps et âme dans une quête de réponses dans le but de canaliser ses émotions. Une dispute entre le raptor et la police prend une tournure inattendue. De son côté, Leela constate que le chirurgien qui a été le mentor de Bell cause de plus en plus de problèmes…

Episode 5 saison 5 « Fantômes du passé » : Alors qu’il cherche désespérément un moyen de se divertir pour Halloween, Conrad doit prendre en charge un groupe de sorcières qui plonge l’hôpital dans le chaos. De son côté, Devon reçoit un patient persuadé d’être possédé par des mauvais esprits qui hanteraient sa maison. Bell, quant à lui, est sur le trajet du retour après ses vacances. Il en profite pour prendre un auto-stoppeur, mais ce dernier n’est pas celui qu’il semble être…



Episode 6 saison 5 « Demandez à votre médecin » : Conrad ramène un patient à Chastain, mais celui-ci provoque un grave incident. Une combattante de MMA connue est envoyée à l’hôpital après un combat et tout le monde est sur le pont. Pendant ce temps, Bell et le raptor se disputent le même poste. Leela reçoit la visite de sa sœur.

Avec : Matt Czuchry (Conrad Hawkins), Emily VanCamp (Nicolette Nevin), Manish Dayal (Devon Pravesh), Bruce Greenwood (Randolph Bell)

