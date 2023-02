« Pékin Express : le choix secret », ça démarre ce soir sur M6 ! (16 février 2023)

5 ( 6 )

« Pékin Express : le choix secret » au programme TV du jeudi 16 février 2023 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h10 sur M6 pour le lancement de « Pékin Express : le choix secret ». Au programme ce soir, le premier épisode de cette nouvelle saison inédite. Huit binômes de candidats vont prendre le départ de la 17e saison de Pékin Express pour une aventure exceptionnelle en plein cœur de l’Amérique du Sud. Des sommets de la cordillère des Andes à la plage de Copacabana au Brésil, les candidats vont vivre le voyage le plus intense et incroyable de leur vie et devront faire face à des rebondissements jamais vus dans l’histoire de Pékin Express.







A suivre dès 21h10 sur M6







Pékin Express fête cette année ses 15 ans ! Pour cette édition spéciale, 7 binômes emblématiques vont refaire la route mythique de Moscou à Pékin ! La compétition va être poussée à son plus haut niveau avec des candidats qui reviennent tous pour gagner !

« Pékin Express : le choix secret », l’épisode 1 du 16 février

Pour cette première étape, les huit binômes vont découvrir la Bolivie, le toit de l’Amérique du Sud, avec ses montagnes qui culminent à plus de 6 000 mètres d’altitude et ses paysages à couper le souffle ! Ils seront immédiatement mis dans le bain avec une mission sur les bords du lac Titicaca, dans lequel ils ne devront pas hésiter à se tremper malgré une eau à moins de 10 degrés !

Le panneau voiture interdite fera son retour : les candidats devront parcourir les 2 derniers kilomètres à 120 km/heure, suspendus à une tyrolienne au-dessus du lac le plus haut du monde !

Cette première étape sera aussi l’occasion de rencontrer le peuple bolivien, un peuple montagnard et rude mais qui, une fois sa porte ouverte, s’avèrera authentique et généreux. Les soirées chez l’habitants seront sous le signe de l’émotion et de la découverte.

Cette 17e saison pleine d’émotions et de rebondissements débutera au pays aux 36 cultures entre l’Altiplano et l’Amazonie.



« Pékin Express : le choix secret », présentation de la saison

Pour cette nouvelle route, Stéphane Rotenberg et les concurrents vont commencer par découvrir la Bolivie avec un départ sur les rives du légendaire lac Titicaca, ils découvriront ensuite le désert d’Uyuni, le plus grand désert de sel au monde. Puis, ils traverseront un deuxième pays inédit, le Paraguay, une terre d’aventure et de nature préservée. Pour terminer par le Brésil, des plages de Florianópolis à São Paulo jusqu’à la grande finale à Rio de Janeiro.

Cette saison une nouvelle règle fait son apparition : le choix secret. À la fin de chaque étape le binôme arrivé en dernière position ne sera plus seul à choisir son adversaire pour le “duel final”. L’ensemble des candidats va pouvoir désigner secrètement le binôme qu’ils veulent mettre en difficulté. Une nouvelle règle qui viendra surprendre les candidats et chambouler toute l’aventure.

Déjà impatients ? En attendant voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.

