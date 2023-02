Rugby Top 14 : suivre Bordeaux / Clermont en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 9 )

Rugby Top 14 – Bordeaux / Clermont en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce dimanche 19 février 2023 sur Canal+ ! Suite et fin de la 18ème journée du Top 14 ce soir. Bordeaux Bègles reçoit Clermont Auvergne au stade Chaban-Delmas.







Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+ dès 21h05.







Notez qu’avant cette 18ème journée, Bordeaux est 8ème du Top 14 et Clermont est à la 10ème place.

Bordeaux / Clermont compositions des équipes

Le XV de départ de Bordeaux Bègles : 1. Kaulashvili 2. Lamothe 3. Cobilas 4. Jolmes 5. Marais 6. Diaby 7. Miquel 8. Willis 9. Gimbert 10. Holmes 11. Tambwe 12. Lamerat 13. Vili 14. Cordero 15. Buros

Remplaçants: 16. Maynadier 17. Poirot 18. Roussel 19. Vergnes 20. Zabalza 21. Garcia 22. Depoortere 23. Tameifuna



Le XV de départ de Clermont Auvergne : 1. Beria 2. Fourcade 3. Ojovan 4. Lanen 5. Jedrasiak 6. Iturria 7. Cancoriet 8. Lee 9. Jauneau 10. Belleau 11. Raka 12. Simone 13. Moala 14. Delguy 15. Newsome

Remplaçants: 16. Boudou 17. Falgoux 18. Yato 19. Dessaigne 20. Bézy 21. Plisson 22. Tiberghien 23. Kubriashvili

Bordeaux / Clermont en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservé aux abonnés).

Pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue Nationale de Rugby.

Bordeaux / Clermont, 18ème journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir dès 21h05 sur Canal+.

