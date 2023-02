4.6 ( 11 )

Sept à huit du 5 février 2023, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Harry Roselmack vous donne rendez-vous demain dès 17h15 sur TF1 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».







On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission.







Sept à huit du 5 février 2023 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Laves linges ou réfrigérateurs à 10 à 20% moins chers, les recettes des magasins d’électro-ménagers discounts.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Qui est le meurtrier présumé de Sihem, retrouvée morte cette semaine ? Quelle relation la jeune fille entretenait-elle avec lui ?

🔵 En Floride, des milliers de femmes subissent un lifting des fesses. Une opération risquée et même parfois fatale.

🔵 Et en exclusivité, le Serpent dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara. Condamné pour double meurtre en Asie et soupçonné d’une dizaine d’autres, ce français qui a passé plus de 40 ans en prison est-il un tueur en série ?

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 5 février 2023.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1

