The Resident du 1er février 2023 : vos épisodes ce soir sur TF1

The Resident du 1er février 2023 – Ce mercredi soir, comme chaque semaine, TF1 poursuit la diffusion de la saison 4 de la série « The Resident ». Au programme aujourd’hui, pas moins de trois épisodes inédits à la suite !







A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







The Resident du 1er février 2023 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 9 saison 4 « Les pères adoptifs » : Le docteur Bell s’occupe de Tina, la mère porteuse de Jake, son beau-fils, qu’il doit opérer et faire accoucher en urgence. Mais les parents conservateurs de la jeune femme, qui n’étaient pas au courant, arrivent à l’hôpital et s’opposent à l’adoption du bébé. Devon demande à Nadine si son bébé est de lui. Par ailleurs, il soigne une entremetteuse, qui se met en tête de lui trouver son âme sœur. Suite à une chute pendant ses exercices de kinésithérapie, Rose doit être conduite aux urgences. Cain, touché par la jeune femme, l’accompagne et veille sur elle. Mina doit monter son dossier de demande pour un nouveau visa. Mais une conversation avec sa mère, au Nigeria, vient tout remettre tout en question. Pendant ce temps, Irving prépare son mariage secret avec Jessica…

Episode 10 saison 4 « Partir sans se quitter » : AJ et Mina se préparent pour leur dernière journée de travail à Chastain avant le grand départ pour le Nigeria. La mère d’AJ semble avoir du mal à accepter la situation. Elle fait une chute et se cogne la tête. Après un examen aux urgences, tout semble normal, mais en rentrant chez elle, elle est prise d’une quinte de toux et crache du sang. Le verdict finit par tomber : elle est atteinte d’un cancer du poumon. Mina affirme à AJ qu’il doit rester à Atlanta pour s’occuper d’elle. Pendant ce temps, Cain retrouve le chemin du bloc et prend conscience qu’il a encore des difficultés avec sa main. Devon, qui a découvert que Leela était elle-aussi inscrite à la même agence matrimoniale, propose à Rose de participer à un essai clinique de thérapie génique pour guérir de la drépanocytose. Toute l’équipe fait ses adieux à Mina qui, très émue, demande à Nic de veiller sur AJ pour elle.



Episode 11 saison 4 « Nuit d’orage » : Chastain est frappé de plein fouet par une violente tornade. Devon et Leela se retrouvent coincés dans un laboratoire isolé avec un blessé grave. Nic et Conrad font ce qu’ils peuvent pour sauver Piper, une ambulancière, prise au piège sous des débris. Pendant ce temps, Billie devient la nouvelle résidente du docteur Cain. Ensemble, ils rendent visite à Rose et Billie ne tarde pas à soupçonner une romance entre eux. AJ, qui vit très mal le départ de Mina, se voit proposer une opération particulièrement délicate par le docteur Bell. Avec l’aide de Jake, ils vont tous les trois tenter de sauver une fillette atteinte d’importantes tumeurs.

Avec : Matt Czuchry (Conrad Hawkins), Emily VanCamp (Nicolette Nevin), Manish Dayal (Devon Pravesh), Bruce Greenwood (Randolph Bell)

