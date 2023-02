« Qui veut être mon associé ? » du 1er février 2023 : les entrepreneurs ce soir sur M6

5 ( 8 )

« Qui veut être mon associé ? » du mercredi 1er février 2023 – Ce mercredi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 3 de « Qui veut être mon associé ? ». Découvrez dès maintenant les cinq entrepreneurs de cette cinquième soirée de la saison.







« Qui veut être mon associé ? » du 1er février 2023, voici 3 des 5 entrepreneurs de ce soir

CAPILLUM

Pour mettre un terme aux 4000 tonnes de cheveux jetées aux ordures ménagères chaque année en France, James et Clément ont eu une idée de génie : créer la première filière de recyclage de cheveux au monde, afin de faire de vos pointes rebelles de nouvelles solutions de paillage en fibres capillaires. Une innovation planétaire visant à proposer une alternative éco responsable aux traditionnelles bâches en plastiques utilisées dans nos cultures. Et si nos séjours chez le coiffeur devenaient un acte citoyen ?

EMOVA

Vous en avez marre de commander des vêtements ou des accessoires sur internet, sans savoir s’ils vous iront dans la vraie vie? Après près de 30 années passées dans l’industrie du cinéma et du jeu vidéo, Gaël s’est lancé à la poursuite d’une solution révolutionnaire pour vos commandes en ligne : la création d’un humain digital hyperréaliste à votre effigie, destiné à porter et tester vos produits comme dans une vraie cabine d’essayage. Nos investisseurs se laisseront-ils convaincre par cette curieuse expérience ?



CAKE MASTER

Cake Master est une entreprise familiale fondée par deux sœurs, Niroshy et Mithula,qui sont tombées très jeunes dans la pâtisserie grâce à leur père cuisinier. Elles proposent donc des kits de pâtisserie clé en main qui permettent de réaliser des gâteaux de manière simple et ludique. Ce sont des kits responsables et solidaires avec des ingrédients de qualité professionnelle et d’origine 100% Française, des emballages biodégradables et préparés par des travailleurs en situation de handicap.

« Qui veut être mon associé ? », présentation de la saison 3

Ils viennent de la France entière, ont des parcours et des âges différents. Ils ont tous eu une idée, celle d’un objet, d’un service ou d’un commerce, et ont un jour décidé de sauter le pas et de créer leur propre entreprise. Certains en sont aux prémices alors que d’autres vivent déjà de leur projet. Mais à tous, il manque pourtant un élément crucial : de l’accompagnement, des conseils et un financement pour aller au bout de leur rêve.

Ces passionnés vont avoir l’occasion unique de rencontrer 6 investisseurs reconnus, pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé. Cette rencontre peut changer leur vie.

