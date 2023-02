Top Chef : la saison 14 débarque le mercredi 1er mars sur M6

5 ( 6 )

Bonne nouvelle pour les fans de « Top Chef » puisque la saison 14 inédite du célèbre concours de cuisine sera lancée le mercredi 1er mars 2023 à 21h10 sur M6. Parce que la grande cuisine se renouvelle tous les jours, Top Chef en fait de même dans cette 14e saison, pour encore plus de saveurs.







Aujourd’hui, la gastronomie se démocratise et les grands chefs souhaitent la rendre accessible au plus grand nombre. Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet vont ainsi challenger les candidats dans des univers très différents. Cuisine très marquée, personnalité atypique, les 16 candidats de cette nouvelle saison vont vous surprendre !







TOP CHEF SAISON 14, LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

– Une cuisine gastronomique accessible et moderne

– Des épisodes plus courts : l’épreuve de la dernière chance disparait !

– Un nouveau défi pour Hélène Darroze

– De nouvelles épreuves inédites et revisitées

– 16 candidats talentueux à forte personnalité

CHAQUE SEMAINE, UN THÈME CULINAIRE DIFFÉRENT

Les candidats vont devoir se surpasser pour répondre aux challenges des chefs. Toutes les semaines, vous découvrirez une épreuve différente :

– Révolutionner la cuisine de rue dans le plus grand food market d’Europe

– Défier la technique des Meilleurs Ouvriers de France

– Cuisiner des produits ordinaires et les rendre extraordinaires

– Entrer dans la peau d’un chef de palace pendant 24 heures

– Réaliser des illusions culinaires

– Faire un menu gastronomique le plus économique



UN DÉFI INÉDIT POUR HÉLÈNE DARROZE : LA BRIGADE PARALLÈLE

Après 3 victoires de suite, Hélène Darroze se lance un défi : remporter le concours avec un candidat précédemment éliminé. Au fil des épisodes, le candidat sortant affrontera le candidat qui a été éliminé la semaine précédente.

Le dernier en lice gagnera la fameuse manchette de la brigade rouge d’Hélène Darroze et ensemble, ils intègreront le concours en quart de finale. Le concours parallèle, La brigade cachée, sera diffusé en deuxième partie de soirée à partir du mercredi 8 mars et sera présenté par Stéphane Rotenberg.

DES ÉPISODES PLUS COURTS : L’ÉPREUVE DE LA DERNIÈRE CHANCE DISPARAIT !

La compétition se corse et les candidats n’auront pas le droit à l’erreur. Dans cette nouvelle saison, les émissions seront plus courtes, ils n’auront que deux épreuves pour briller :

– Une première épreuve qualificative pour gagner sa place pour la semaine suivante.

– Une seconde épreuve éliminatoire dans laquelle un candidat quittera le concours.

16 CANDIDATS TALENTUEUX À FORTE PERSONNALITÉ…

Cuisines très marquées, personnalités atypiques, les 16 candidats de cette nouvelle saison vont vous surprendre. Venus des 4 coins du monde, ils évoluent tous dans des univers très différents et vont marquer les esprits.

