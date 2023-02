C dans l’air du 7 février 2023 : invités et sommaire

5 ( 9 )

C dans l’air du 7 février 2023 : le sommaire

🔵 Fanny Guinochet, éditorialiste à Franceinfo et à La Tribune, spécialiste des questions économiques et sociales, sera ce soir l’invitée de Caroline Roux.

Au lendemain de la présentation du texte sur la réforme des retraites à l’Assemblée, une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce mardi 7 février à l’appel des syndicats. Il s’agit de la 3e journée de grève contre la réforme des retraites après les 19 et 31 janvier.

Les deux précédentes journées de grève et de manifestations ont réuni chaque fois plus d’un million de manifestants selon la police, et plus de deux millions selon les organisateurs.

Alors que « le gouvernement commence déjà à fustiger les grèves et les blocages, pointant le chassé-croisé des vacanciers de février en espérant retourner l’opinion publique », selon la CGT-Cheminots, l’Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots, les syndicats de la SNCF ont annoncé qu’ils ne feraient pas grèves ce samedi et ont donc pris la décision d’appeler seulement à manifester pour ne pas rendre le mouvement impopulaire, alors qu’une grande partie de la France sera en vacances.

Dans le camp adversaire, le gouvernement cherche toujours à s’allier avec les Républicains. Alors que Aurélien Pradié, député LR du Lot a affirmé ce dimanche 5 février qu’il votera « contre » le texte si son amendement sur les carrières longues pour ceux qui ont travaillé avant 21 ans n’est pas repris « à la virgule près », la Première ministre Elisabeth Borne a donc annoncé dans le JDD qu’elle accepte de « bouger en étendant le dispositif de carrières longues pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans ».

A quelques heures de cette journée de mobilisation, le leader de la CGT Philippe Martinez était sur RTL ce matin. Il a dénoncé le manque d’écoute de l’exécutif et des députés de la majorité. Selon lui, « on a affaire à un président de la République, qui par ego surdimensionné, veut montrer que, lui, est capable de faire passer une réforme quel que soit l’avis de l’opinion publique ».

Fanny Guinochet reviendra sur cette troisième journée de mobilisation.

🔵 Séismes en Turquie et en Syrie : dévastation et mobilisation internationale

Plus de 5000 personnes sont mortes en Turquie et en Syrie après les plus violents séismes dans la région. Mais tout porte à croire que ce bilan provisoire risque d’être beaucoup plus lourd tellement les dégâts sont importants. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ce sont 23 millions de personnes qui directement ou indirectement, pourraient être touchées par les différents tremblements de terre depuis lundi. L’OMS a également dit redouter des « bilans huit fois plus élevés que les nombres initiaux » tandis que les secouristes tentent dans le froid et parfois sous la neige de retrouver des survivants dans les décombres.

En Turquie, où plus de 3300 personnes ont trouvé la mort, le nombre d’immeubles à terre, 5000, laisse présager le pire et le mauvais temps complique la tâche des secours qui commencent à recevoir l’aide internationale. 73 secouristes français, bénévoles de l’association française Pompiers de l’urgence internationale et membres de la sécurité civile, sont arrivés ce mardi dans le sud-est du pays, accompagnés de quatre chiens spécialement entraînés.

45 pays ont également promis leur soutien, y compris la Grèce malgré ses relations difficiles avec la Turquie ou encore Israël qui s’est dit prêt à venir en aide à la Syrie où la ville martyre d’Alep est fortement touchée et sa citadelle endommagée.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété lundi un deuil national de sept jours dans le pays. Il a également déclaré l’état d’urgence dans les dix provinces touchées par le séisme qui ravive en Turquie le traumatisme d’un autre tremblement de terre celui du 17 août 1999. A l’époque, il y a eu plus de 17 000 morts, des dizaines de milliers de blessés et des centaines de milliers de personnes sans-abris.

Cette nouvelle tragédie intervient également dans un contexte particulier, celui des élections présidentielles et législatives. Ces scrutins ont été avancés au 14 mai prochain par Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis dix ans, mais pas favori dans les sondages. Ces choix ces dernières années ont provoqué l’effondrement de l’économie du pays et une inflation record, aujourd’hui hors de contrôle. La livre turque a perdu un tiers de sa valeur en un an. Dans ce contexte, la base d’Erdogan s’est réduite mais l’opposition se cherche un candidat depuis que le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, a été condamné en décembre à plus de deux ans de prison, ce qui l’interdit de facto de tout mandat politique.



