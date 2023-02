5 ( 7 )

C à vous du 7 février 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 7 février 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites : troisième journée de mobilisation. Décryptage avec Laurent Escure, secrétaire national de l’Union nationale des syndicats autonomes

🔵 📌 “Toutes les religions sont sexistes” : Tristane Banon est l’invitée de C à vous pour la sortie de son livre “Le péril Dieu”, demain aux Editions de l’Observatoire

🔵 📌 Dans le 5 sur 5 de Matthieu Belliard : Séismes en Turquie et Syrie : le médecin Jean-François Corty, membre du conseil d’administration de Médecins du Monde, chercheur associé à l’Institut IRIS

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mathieu Guibert, Chef Relais Chateaux “Anne de Bretagne”

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Guillaume Meurice pour son livre “Petit éloge de la médiocrité”, paru aux éditions des Pérégrines

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Mika et Yassir Drief pour le film “Zodi et Téhu, frères du désert” en salle le 9 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 7 février 2023 à 19h sur France 5.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note