« Un amour hors du temps » : votre téléfilm ce 13 février sur TF1 (histoire et interprètes)

« Un amour hors du temps » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 13 février 2023 – Ce lundi pour bien commencer la semaine semaine, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Et aujourd’hui, il il s’intitule « Un amour hors du temps ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un amour hors du temps » : l’histoire

Sarah mène une vie paisible à la campagne avec son père et son fils. Un jour, un homme étrangement costumé surgit de nulle part. Il s’appelle Rip et semble complètement perdu. Peu à peu, la mémoire lui revient et il se souvient… qu’il vient du 18ème siècle. Peu à peu, sa folle histoire s’avère être réelle, comme les sentiments de Sarah à son égard.

Un amour hors du temps, interprètes et personnages

Avec : Torrey DeVitto (Sarah Majors), Niall Matter (Rip Van Winkle Jr.), Eric Keenleyside (Calvin Majors), Joshua Black (Henry Majors)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Coup de foudre au ranch ».

