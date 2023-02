Un si grand soleil du 13 février : la grosse arnaque d’Alix (résumé et vidéo épisode 1085 en avance)

5 ( 9 )

Un si grand soleil du 13 février, spoiler résumé de l’épisode 1085 en avance – Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 13 février 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Marius est aux services de Claudine. Il aborde Milo dans un parking et dit avoir des révélations à faire… Il charge Gérald et affirme qu’il a bâclé son travail sur la révision des climatisations de l’hôpital.







Marius appelle ensuite Johanna sous une fausse identité, prétextant une histoire de divorce. Elle lui demande de prendre rendez-vous. Il se rend ensuite au commissariat où il charge Gérald au sujet de la climatisation de l’hôpital. Il le décrit comme un escroc sans scrupule…



Thaïs refuse de parler à Robin, qui est en plein chagrin d’amour. Robin vient la confronter à la sortie du lycée et elle finit enfin par lui expliquer qu’elle n’a toujours pas fait le deuil de Damien. Robin est en colère, il lui reproche de s’être servi de lui comme un pansement pour oublier Damien.

Marc appelle Alix, quelqu’un a retrouvé la trace du peintre, Definod. Ce que Marc ne sait pas, c’est qu’il s’agit de José, le receleur qui travaille avec Alix. Alix le retrouve et lui donne une bobine d’un film tourné par Hélène et Ulysse… De son côté, Ulysse doit peindre le prochain Definod et il peine à trouver l’inspiration.

VIDÉO Un si grand soleil du 13 février extrait, Robin et Thaïs, le clash

