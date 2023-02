Un si grand soleil du 17 février : Marius en garde à vue (résumé et vidéo épisode 1088 en avance)

5 ( 4 )

Un si grand soleil du 17 février, spoiler résumé de l’épisode 1088 en avance – Après la déprogrammation de ce jeudi, c’est-ce qui vous attend dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 17 février 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Bilal est toujours avec Ulysse entrain de créér une couleur de peinture. Ulysse est ravi et Bilal lui dit qu’il l’inspire. Ludo veut son café et râle parce qu’il y en a partout…







Christian est avec son associé au téléphone quand Hélène se lève. Lui aussi est comme un dingue au sujet de Definod. Hélène semble flipper… Christian lui dit que c’est un moment historique et ça peut rabattre les cartes de l’histoire de l’art. Pendant ce temps là, Ulysse est à l’atelier avec sa nouvelle couleur. Il retrouve l’inspiration.



Yasmine parle à Gérald de sa discussion avec Evan… Kira appelle Robin, qui ne va pas bien. Elle le soutient mais il n’encaisse toujours pas sa rupture avec Thaïs. Le procureur explique à Becker qu’il a reçu une lettre anonyme pour dénoncer Marius. Il a des soucis d’argent et aurait pu monnayer son témoignage… Becker et Cross vont enquêter de son côté.

L’ex d’Ulysse reçoit un appel de son éditeur, qui a décidé de retarder la sortie de son livre à cause de la rumeur sur Definod. Yvan appelle Ulysse et s’excuse… Il lui propose un verre et avoue avoir quelque chose à lui demander. Il lui parle de Definod. Ulysse savoure en apprenant que la sortie de son livre est retardé. Ulysse lui dit de se débrouiller lui-même avec Alix…

Cross annonce à Becker que Marius a bien payé ses loyers de retard en liquide. Ils pensent que son témoignage profite à Milo Pelletier et que c’est surement lui qui l’a payé !

Ulysse et Alix se retrouvent. Ulysse lui parle de l’appelle d’Yvan, tous les deux se réjouissent de leur vengeance.

Claudine parle à Guilhem de son dîner avec Bernier. Guilhem plaisante et la remercie pour son sacrifice au nom du cabinet.

Marc appelle Alix, un lecteur du journal a identifié le château sur lequel on voit peindre Definod dans le film. Il a appelé le propriétaire, qui peut les recevoir. Alix et Hélène ont l’air inquiètes… Marc leur précise qu’il pourra les recevoir que la semaine prochaine.

Bernier et Claudine dînent ensemble. Il est ravi, il pense qu’ils ont pas mal de points communs. Il se dit indépendant mais parle de sa solitude pesante… Claudine a l’air touchée.

Bilal rentre et après sa nuit blanche, il compte aller se coucher tout de suite. Il parle à Ludo de la couleur qu’ils ont inventé. Ludo lui demande s’il a vu ses tableaux, Bilal lui dit que non.

Bernier raccompagne Claudine, son taxi arrive. Elle refuse un dernier verre et s’en va. Bernier semble sous le charme. Pendant ce temps là, Elise et sa collègues planquent devant chez Marius. Il rentre enfin chez lui, elles l’arrêtent !

