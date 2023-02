« Pékin Express : le choix secret » : un binôme a-t-il été éliminé ? (résumé et replay épisode 1 du 16 février)

5 ( 5 )

« Pékin Express : le choix secret » résumé et replay de l’épisode 1 du jeudi 16 février 2023 – C’est ce soir que M6 a lancé la toute nouvelle saison de Pékin Express. Les binômes arrivent à l’aéroport de La Paz, en Bolivie. Ils longent ensuite le lac Titicaca en bus. Stéphane Rotenberg les attend dans le petit village de Yampupata pour donner le coup d’envoi de la 17ème saison de Pékin Express !







Le binôme d’inconnus se rencontre : Nathalie, 57 ans, et Angie, 28 ans. Angie craint la différence d’âge ! Stéphane lance ensuite la première étape, les binômes doivent commencer à la nage dans le lac, avec une eau à 7 degrés. Paloma et Jason, le drôle de couple belge, se fait remarquer… C’est leur tout premier voyage et Paloma est gelée dans l’eau.

Xavier et Céline, patron et employée lorrains, ont eux aussi des difficultés. Céline a peur de mettre la tête sous l’eau, Xavier l’encourage. Alexandra et Laura, les sœurs “chien et chat”, sont les premières à repartir avec les instructions pour la suite. Il faut ensuite récupérer l’adresse dans un glaçon à faire fondre sur leurs corps ! Alexandra et Laura sont encore les premières à découvrir l’adresse. Elles découvrent que Stéphane les attend à la Paz. Les quatre premiers binômes se qualifieront pour l’épreuve d’immunité !







Les binômes doivent s’élancer sur une tyrolienne de 2kms au dessus du lac Titicaca. Alexandre et Chirine, les amoureux stratèges, sont en difficultés. Alexandre a peur et refuse de faire la tyrolienne, Chirine est en colère et se met à pleurer ! Angie a très peur aussi mais prend sur elle, le binôme d’inconnues ne lâche rien. Place ensuite au stop pour toutes les équipes pour aller à La Paz. Seuls Alexandre et Chirine n’ont pas franchi la tyrolienne.



Alexandra et Laura, les deux soeurs, rejoignent Stéphane les premières ! Elles sont donc qualifiées pour l’épreuve d’immunité, tout comme Nathalie et Angie, Xavier et Céline, et Paloma et Jason. Les binômes doivent ensuite trouver un logement pour la nuit.

Le lendemain, place à l’épreuve d’immunité. Les quatre binômes s’affrontent ! Ils doivent faire tenir des chapeaux superposés en équilibre sur leurs têtes. C’est Alexandra et Laura, avec 27 chapeaux, qui remporte la victoire et sont donc immunisées !

Place à la suite de l’étape. Ils doivent rejoindre Oruro et seuls les premiers éviteront le duel final ! Ils ne connaissent pas encore la nouvelle règle, le choix secret : à la fin de chaque étape le binôme arrivé en dernière position ne sera plus seul à choisir son adversaire pour le “duel final”. L’ensemble des candidats va pouvoir désigner secrètement le binôme qu’ils veulent mettre en difficulté.

Colette est en difficulté, elle a du mal à respirer avec l’altitude. Le médecin intervient, elle a besoin d’oxygène. Ca lui permet d’aller mieux et elles reprennent la course. Et c’est encore Alexandra et Laura qui remportent la victoire et la première étape de la saison ! Elles ont fait un sans faute ! En deuxième position, Alexandre et Chirine. Colette et Léa sont arrivées en dernière position. Avec le choix secret, les binômes votent pour désigner le binôme qui affrontera Colette et Léa. Il y a égalité entre Nathalie et Angie, et Tanguy et Florian. C’est donc Alexandra et Laura qui doivent décider : elle choisissent Nathalie et Angie pour affronter Colette et Léa.

Pékin Express, le duel final : et le premier binôme éliminé est…

Place au duel final. Léa décide de faire le duel, tout comme Nathalie. Elles doivent avec des fléchettes percer des ballons correspondant à des villes de Carnaval sur une carte du monde. C’est très serré au moment de reprendre le stop ! Nathalie arrête une voiture de police qui accepte de l’emmener ! Nathalie qualifie son binôme pour l’étape 2. De leur côté, Colette et Léa vont devoir ouvrir l’enveloppe noire pour savoir si cette première étape est éliminatoire ou pas. Et elle est éliminatoire ! C’est donc déjà fini pour Colette et Léa !

Pékin Express : le choix secret, le replay de l’épisode 1

Si vous avez loupé ce premier épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.

