Un si grand soleil du 21 février : Johanna prise au piège (résumé et vidéo épisode 1090 en avance)

5 ( 2 )

Un si grand soleil du 21 février, spoiler résumé de l’épisode 1090 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre épisode de votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 21 février 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Alix appelle Marc, elle lui demande quand ils vont visiter le château. Marc n’en sait rien, il la trouve bien pressée. Alix pense qu’il faut aller sur place, c’est une grande découverte. Marc promet d’appeler tout de suite le propriétaire. Avec Hélène et Ulysse, ils se réjouissent de passer à l’étape suivante. De nuit, ils emmènent un vieux coffre et le planque dans une grange du château.







Publicité





Au commissariat, Florent est avec Johanna. Il ne comprend pas ! Johanna lui assure qu’elle n’a jamais vu Marius, elle ne le connait pas. Johanna parle à Florent de son aventure avec Cross, qui s’est mal terminée… Elle pense qu’il veut lui en faire baver.



Publicité





Milo est interrogé, il explique qu’il était convaincu que Marius lui disait ma vérité. Cross demande à Milo s’il couche avec Johanna ! Milo ne comprend pas le rapport mais avoue que oui. Cross annonce à Milo que Johanna est en garde à vue et que Marius affirme que c’est elle qui est derrière le faux témoignage.

Bilal n’a aucune nouvelle d’Ulysse, il a essayé de l’appeler mais il ne lui répond pas. Elise pense que c’est juste qu’il est pris par son boulot. Bilal se pose plein de questions…

Cross interroge Johanna et l’attaque sur le fait qu’elle couche avec son client. Yann sort le relevé des appels de Marius, il l’a contactée le jour de son faux témoignage ! Johanna ne comprend pas.

Le propriétaire du château accueille Marc, Alix et Hélène. Il a racheté le château il y a deux ans et n’a pas eu le temps de faire grand chose niveau rénovation. Hélène demande à jeter un oeil dans les dépendances, il accepte. Alix fait mine de dire qu’ils perdent leur temps… Mais Marc trouve le fameux coffre. Avant même de l’ouvrir, Alix propose au propriétaire 5% des ventes s’ils trouvent des tableaux. Elle décide d’ouvrir le coffre à la galerie.

Florent est au téléphone avec Guilhem. Florence pense que c’est un coup monté et que ça vient de Milo Pelletier. Claudine rappelle que ça peut nuire au cabinet et lui dit de transmettre leur soutien à Johanna. De son côté au commissariat, Johanna accuse Yann de se venger.

Le coffre est ouvert à la galerie. Il y a bien de nouveaux tableaux, ainsi que des lettres, dans le coffre. Christian affirme qu’il n’avait rien vu de pareil ! Ulysse appelle Bilal pour s’excuser, il était pris par le boulot et il lui a manqué. Sa commande est honorée, il est libre comme l’air. Bilal veut voir son travail mais Ulysse, gêné, dit que ses toiles ont été expédiées à l’étranger.

Christian est emballé par sa découverte, Hélène ne comprend pas… Il la remercie de l’avoir associé à leur découverte.

Milo sort du commissariat, il appelle Levars et lui dit qu’il le veut comme avocat. Au commissariat, Bertier rappelle à Cross que Johanna n’a reçu qu’un seul appel de Marius, ça ne prouve rien. Et elle est intelligente, il ne comprend pas. Cross la charge, il dit que ça ne l’étonne pas qu’elle soit allée jusque là ! Le procureur décide de mettre en examen Milo et Johanna. Quant à Levars, il conseille à Milo de charger Johanna au maximum !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 10 mars 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 21 février extrait,

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note