Un si grand soleil du 3 février : Robin entre la vie et la mort (résumé et vidéo épisode 1079 en avance)

Un si grand soleil du 3 février, spoiler résumé de l’épisode 1079 en avance – Alors que votre série est exceptionnellement déprogrammée ce soir, un nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil » qui vous attend demain soir. Et si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 3 février 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Alain annonce à Evan que la fièvre de Robin ne baisse pas, les antibiotiques ne fonctionnent pas. Alain va tenter une nouvelle association d’antibiotiques, Evan est en plein cauchemar.







Hélène et Christian sont ensemble, ils ont planté une tente et ont encore passé la nuit ensemble. Hélène a adoré… Elle reçoit des messages de Victor, qui s’inquiète. Elle décide qu’elle va lui dire la vérité.



Janet et Evan apprennent les résultats de l’enquete. Les circuits de ventilation de la chambre de Robin sont bien responsables. Janet parle de l’entreprise de maintenance qui est passée dans sa chambre avant son hospitalisation. La directrice de l’hôpital affirme qu’elle a porté plainte contre X au nom de l’hôpital, elle conseille à Evan de porter plainte lui aussi à titre privé. Mais il est inquiet pour son fils et n’a pas la tête à ça.

Evan explique à Chloé que la clim est responsable de l’état de Robin. Elle est très inquiète, Evan essaie de la rassurer. Elle est en colère contre l’hôpital et s’en prend à Evan. Il lui rappelle que lui aussi est mal et qu’il se sent impuissant. Elle s’excuse.

Milo est avec Johanna. Il a eu la directrice de l’hôpital au téléphone, le circuit de clim est bien responsable. Mais Milo a épluché son dossier d’il y a trois ans, il est certain que tout est clean. Mais il craint une mauvaise pub… Johanna l’assure de son soutien.

Hélène retrouve Victor. Elle lui annonce que c’est fini, elle a rencontré quelqu’un. Victor n’est pas étonné, il s’y attendait… Enzo les observe et comprend. Il lui propose de gérer le service du soir mais Victor préfère travailler. Victor demande à Enzo de n’en parler à personne et surtout pas à Claire. De son côté, Hélène en parle à Alix, elle culpabilise.

Louis et Kira sont allés voir Robin, ils sont sous le choc. Louis appelle son père, il lui demande de faire un article pour médiatiser l’infection nosocomiale. Marc lui explique que personne n’a souhaité ça mais il promet de faire un article.

Margaux donne à Claudine le bouquet de roses livré pour elle, ça vient du procureur Bernier. Guilhem lui demande s’il se passe quelque chose entre eux. Claudine dit qu’elle le laisse croire que ça pourrait arriver…

Ulysse et Bilal se baladent. Ils parlent de leurs boulots respectifs, Ulysse dit ne pas regretter de ne plus peindre… A la galerie, Christian réalise une expertise sur un vieux tableau en sale état. Il date de 1902 ! Christian a envie d’en savoir plus.

A l’hôpital, Chloé est toujours au chevet de Robin. Elle pleure…

