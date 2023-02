Visual Suspect du 17 février 2023 : les invités d’Arthur ce soir sur TF1

5 ( 9 )

Visual Suspect du 17 février 2023 – Arthur présente un nouveau numéro de « Visual Suspect : Méfiez-vous des apparences ! » ce vendredi soir sur TF1. Pour ce quatrième numéro, c’est une nouvelle équipe d’enquêteurs qui vous attend !







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en stremaing vidéo puis replay sur MYTF1.







Visual Suspect du 17 février 2023, présentation de l’émission

« Visual Suspect » revient ! Et, pour ce grand retour, Arthur vous propose une nouvelle enquête encore plus folle, pleine de nouveautés et de surprises. À ses côtés, quatre célébrités joueront les « profileurs » : Amel Bent, Claudia Tagbo, Michaël Youn et Kev Adams vont se plonger dans une enquête totalement déjantée. Leur mission : démasquer les suspects !

Ils s’affronteront en équipes, les filles contre les garçons, pour faire gagner de l’argent à une partie du public. Tous les coups seront permis !

Lors de cette soirée, 80 personnes vont se présenter face à eux. Nos quatre célébrités devront deviner ce qui se cache derrière ces visages, quelles sont les particularités de ces suspects en se basant uniquement sur leurs apparences.

Pas d’interrogatoire, pas d’indice, seul le sens de l’observation permettra aux profileurs de trouver leur métier, leur passion, leur talent caché ou d’autres singularités, et tout ça dans une ambiance à mourir de rire.

Attention aux pièges et aux préjugés car, c’est bien connu, il faut se méfier des apparences…

Encore une fois, « Visual Suspect » permettra à toute la famille de jouer devant sa télé ! Vous pourrez tous devenir des enquêteurs le temps d’une soirée et essayer de percer les secrets de nos suspects.

Alors êtes-vous prêt à relever le défi ? Trouverez-vous parmi ces suspects qui est : Croque-mort ou sage-femme ? Qui est un menteur ? Quelle célébrité est grimée en drag queen ? Qui est chanteur ou imposteur… ?

Visual Suspect du 17 février, extrait vidéo

Prêts pour #VisualSuspect ? 🔍 Amel Bent et Claudia Tagbo oui ✅ pic.twitter.com/YBl1iiBJRb — TF1 (@TF1) February 16, 2023

Ce soir plus que jamais méfiez-vous des apparences et suivez nos Profileurs qui mèneront une enquête mystérieuse et pleine de surprises face à 80 suspects venus de toute la France !

