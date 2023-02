« Le crime lui va si bien » du 17 février 2023 : votre épisode ce soir sur France 2

5 ( 9 )

« Le crime lui va si bien » du 17 février 2023 – Après le carton d’audience des précédents épisodes, la série portée par Claudia Tagbo, « Le crime lui va si bien » est de retour ce soir sur France 2. Un épisode inédit intitulé « Sosie or not sosie ».







Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV durant 7 jours.







« Le crime lui va si bien » du 17 février 2023 : votre épisode inédit ce soir

Épisode 6 : Sosie or not sosie

Au volant d’une décapotable américaine, le cadavre de Johnny Hallyday ! Enfin, pas le vrai Johnny… mais son sosie. Gaby Molina et Céline Richer mènent une enquête à paillettes dans l’univers de ceux qui cultivent leur ressemblance avec des stars pour gagner leur vie. Pour comprendre les rivalités et jalousies de ce beau monde, nos deux flics n’hésitent pas : elles postulent pour intégrer la troupe du « Sosie Show 90 », Gaby en Tina Turner et Céline en Larusso ! Une enquête au cours de laquelle Gaby se découvre de tels talents scéniques qu’elle finira par se demander si elle ne devrait pas arrêter le métier de flic pour partir en tournée. Simply the best !…

