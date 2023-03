Alex Hugo du 28 mars : votre épisode inédit ce soir sur France 3

5 ( 5 )

Alex Hugo du 28 mars 2023 – C’est un inédit de votre série « Alex Hugo » qui vous attend ce soir sur France 3. Au programme, l’épisode intitulé « Les Indomptés ».







A suivre dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







Alex Hugo du 28 mars 2023 : l’histoire

Au petit matin, dans la vallée de Lusagne, deux hommes à moto braquent le camion d’un boucher et lui dérobent sa cargaison de viande. Pourquoi prendre tant de risques pour un butin si dérisoire, pensent les hommes de la Rurale en se lançant sur la piste des voleurs ?

Alex retrouve vite les coupables : deux jeunes hommes, récemment arrivés dans la région, et prêts à tout pour venir en aide aux plus démunis, quitte à violer la loi et à mettre leur vie en danger ; mais l’agissement de ces nouveaux Robin des bois ne va pas tarder à créer de très fortes tensions.

Alors qu’Alex cherche à éviter l’escalade de la violence, ils prennent pour cible le businessman local, à qui ils veulent faire payer ses pratiques frauduleuses et polluantes.

Interprètes et personnages

Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo Battala), Mikaël Fitoussi (Renart), Marilyne Canto (Commissaire Dorval), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Marie-Pierre Nouveau (Rose), Julien Lopez (Benny Silva), Elias Hauter (Serge Ramos), Fred Saurel (Etienne Tousart), François-Dominique Blin (Roland Meyer), Alice Dubois (Emma)



VIDÉO bande-annonce

IL EST DE RETOUR ! ⛰🔎 « 𝗔𝗹𝗲𝘅 𝗛𝘂𝗴𝗼 » avec @SamuelLeBihan, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/1lvAmwwgTH — France 3 (@France3tv) March 27, 2023

