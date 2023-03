« Scènes de ménages » : prime hommage à Marion Game ce soir sur M6 (28 mars)

5 ( 5 )

« Scènes de ménages » au programme TV du mardi 28 mars 2023 – Ce mardi soir à la télé, M6 bouleverse sa programmation et diffuse une soirée spéciale hommage à Marion Game de la série « Scènes de ménages ». Au programme ce soir, les meilleurs sketchs d’Huguette et Raymond.







A voir ou à revoir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en replay et en streaming gratuit sur 6 play.







Scènes de ménages : programme du prime hommage à Marion Game

Au travers de sketches cultes, le couple iconique d’Huguette et Raymond sera entouré par Jamel Debbouze, Amel Bent, André Manoukian, Catherine Jacob, Jean Paul Gaultier et bien d’autres encore. Nous retrouverons également Huguette et Raymond dans leurs nombreuses aventures en dehors de leur salon : en vacances à la mer, en thalasso à la montagne et au travail dans une station-service.

Suite à la disparition de Marion Game, soirée spéciale avec les meilleurs sketchs d’Huguette et Raymond ce mardi à 21:10#SDM pic.twitter.com/v2az16N00c — M6 (@M6) March 27, 2023

