Batman Begins : votre film ce soir sur TMC (13 mars 2023)

5 ( 7 )

Batman Begins au programme télé du lundi 13 mars 2023 – C’est un film culte qui vous attend ce lundi soir sur TMC. Avec « Batman Begins », la chaîne débute la rediffusion de la trilogie « The Dark Knight » de Christopher Nolan avec Christian Bale dans la peau de Batman.







Publicité





Un film à suivre dès 21h25, juste après Quotidien, sur TMC mais aussi en streaming via le site et l’application MYTF1 (fonction DIRECT). Attention aucun replay ne sera ensuite disponible comme pour tout film de cinéma.







Publicité





Batman Begins- le synopsis

Depuis la disparition tragique de ses parents qui ont été tués sous ses yeux dans une rue de Gotham City, Bruce Wayne rêve de lutter contre l’injustice. Mais comment faire, seul, face à la cruauté des hommes ? Profondément meurtri, le jeune et riche héritier grandit et part en Asie où plusieurs personnes vont considérablement bouleverser le cours de son existence. La ligue des ombres, une communauté ninja, s’occupe de son entraînement physique très poussé. De retour à Gotham City, il découvre une cité totalement changée, sous le contrôle de chefs de gangs et de sinistres psychopathes. Par ailleurs, il réalise que le contrôle des entreprises Wayne, dont il est pourtant l’héritier, échappe complètement à son contrôle. Peu après, il découvre l’existence d’une grotte située dans le sous-sol de son manoir. Dès lors, il décide de se faire confectionner une tenue par son fidèle ami Lucius Fox… Il devient Batman, le justicier masqué.

Avec : Christian Bale (Batman / Bruce Wayne), Katie Holmes (Rachel)



Publicité





Batman Begins, extrait vidéo

🦇 Henri Ducard qui pitche La ligue des ombres à Bruce Wayne : pic.twitter.com/8Aa534Oh6N — TMC (@TMCtv) March 12, 2023

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note