C à vous du 16 mars 2023, invités et sommaire







C à vous du 16 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites : Élisabeth Borne déclenche l’article 49.3. Dominique Reynie, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique

🔵 📌 Elise Lucet est sur le plateau de C à vous pour l’émission spéciale “Cash Investigation : 10 ans de révélations”, diffusée ce soir à 21h10

🔵 🎵 Dans le live : Daniel Auteuil présente son nouvel album “Si tu as peur, n’aie pas peur de l’amour”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mathieu Guibert – Chef Relais Chateaux Anne de Bretagne

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Benjamin Lavernhe et Rebecca Marder pour la sortie du film “De grandes espérances”, réalisé par Sylvain Desclous, en salle le 22 mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 16 mars 2023 à 19h sur France 5.



