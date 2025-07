C dans l’air du 10 juillet 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 10 juillet 2025













C dans l’air du 10 juillet 2025 : invités et le sommaire

⬛ Nucléaire, immigration : l’axe Paris-Londres

Alors que la guerre en Ukraine s’intensifie, Paris et Londres annoncent une coordination inédite de leurs dissuasions nucléaires pour protéger l’Europe. Un « groupe de supervision nucléaire », coprésidé par l’Élysée et le Cabinet Office britannique, sera mis en place, marquant un tournant stratégique officialisé par Emmanuel Macron et Keir Starmer lors de la visite d’État du président français au Royaume-Uni.



Premier chef d’État européen à se rendre outre-Manche depuis le Brexit, Macron a reçu les honneurs du protocole royal. Il s’est adressé au Parlement britannique et a coprésidé un sommet de défense avec Starmer, salué comme un geste de réconciliation franco-britannique.

Autre dossier sensible : l’immigration clandestine dans la Manche, au cœur de nouvelles mesures bilatérales. Les deux pays partagent également leurs inquiétudes face aux menaces protectionnistes de Donald Trump. Tandis que Londres veut accélérer un accord avec Washington, Paris et Bruxelles ont jusqu’au 1er août 2025 pour trouver un compromis.

