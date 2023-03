5 ( 4 )

C à vous du 22 mars 2023, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 22 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites : Emmanuel Macron assume et ne regrette rien. On en parle avec Gabriel Attal, ministre de l’Action et des Comptes Publics

🔵 📌 Ses excès, ses dettes, sa maladie… Bernard Tapie raconté par sa veuve, Dominique Tapie dans le livre “Bernard, la fureur de vivre”, écrit avec Catherine Siguret, paru aujourd’hui aux Editions de L’Observatoire. Dominique Tapie est l’invitée de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Jerôme Niel pour son spectacle éponyme, en tournée dans toute la France

🔵 🎵 Le live : Isabelle Boulay présente son album “Les chevaux du plaisir (Boulay chante Bashung)”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous :

– Laurent Gerra et Hélène Fillières pour la fiction “Une confession” diffusée ce soir à 21h10

– Perrine Laffont, double championne du monde en ski de bosses, skieuse la plus titrée de tous les temps dans cette discipline et Alex Pinturault, double champion du monde du combiné alpin

