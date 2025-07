C dans l’air du 4 juillet 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 4 juillet 2025, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 4 juillet 2025 : invités et le sommaire

⬛ Retraites, impôts, santé : bientôt l’austérité ?

Le Premier ministre présentera le 15 juillet son plan pluriannuel de redressement des finances publiques et les grandes lignes du budget 2026. Sur BFM, François Bayrou a affirmé vouloir réduire le déficit en coupant des crédits et en maîtrisant les dépenses, soulignant un « effort considérable » nécessaire, alors que la Cour des comptes alerte sur la détérioration des finances. Après les graves dérapages de 2023 et 2024, la Cour estime qu’il faudra 105 milliards d’euros d’ajustements pour ramener le déficit sous 3 % du PIB en 2029.



Plusieurs pistes sont envisagées : année blanche, baisse des remboursements de médicaments, contrôle renforcé des arrêts maladie, coupes dans les niches fiscales, plafonnement des avantages pour l’emploi à domicile, ou encore réduction des déductions fiscales pour les dons. L’exécutif vise 40 milliards d’économies pour 2026, mais Bayrou n’en annoncera que 20 à 30 milliards, laissant le reste au débat parlementaire à la rentrée.

Le climat politique est déjà tendu : les hôpitaux souffrent de la canicule et les divisions s’exacerbent au sein de la majorité. Vendredi, malgré des rappels à l’ordre de Macron et Bayrou, la ministre Agnès Pannier-Runacher a violemment critiqué le ministre Bruno Retailleau sur sa position sur les énergies renouvelables, l’accusant de « courir derrière le RN » et de vouloir « payer l’Algérie pour importer du gaz ».

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 4 juillet 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.