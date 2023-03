5 ( 10 )

C à vous du 30 mars 2023, invités et sommaire – Ce jeudi et comme tous les soirs sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 30 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Emmanuel Macron présente aujourd’hui son “plan eau” pour lutter contre la sécheresse. Emma Haziza, hydrologue, fondatrice de Mayane, centre de recherches appliquées dédié à l’adaptation climatique, est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Enquête sur Alexis Kohler, le puissant et discret bras droit du Président Thomas Lelong est sur le plateau de C à Vous pour le Complément d’Enquête “Alexis Kohler, l’homme de l’ombre du Président”, présenté par Tristan Waleckx, diffusé ce soir à 23 heures sur France 2

🔵 📌 Dans le 5 sur 5 : Le pape hospitalisé pour une infection respiratoire : on en parle avec Caroline Pigozzi, journaliste spécialiste du Vatican

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Christophe Maé & Amadou et Mariam interprètent le titre “L’Amour” en live sur la scène

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Julien Raphanel, Chef du restaurant “La Grande Georgette” à Reims

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Benoît Poelvoorde et Olivier Babinet pour le film “Normale”, en salle le 5 avril

