C à vous du 9 mars 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme tous les jours sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 9 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Retraites, mouvement social, inflation : Francois Ruffin, député (La France Insoumise) de la 1ère circonscription de la Somme, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Lutte contre les dérives sectaires : la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires lance ses assises aujourd’hui. On en parle avec Christian Gravel, président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires

🔵 ⚫ Dans le 5 sur 5 : Marcel Amont, chanteur et icône du music-hall, est décédé. Bertrand Dicale, journaliste spécialiste de la chanson française est sur le plateau de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Xavier De Moulins pour son roman “La nuit des pur-sang”, paru hier aux Editions Flammarion

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mickaël Meunier – Chef du restaurant de “La Villa Duflot” à Perpignan

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Alexandra Lamy et Lisa Azuelos pour le film « La chambre des merveilles » en salle le 15 mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 9 mars 2023 à 19h sur France 5.



