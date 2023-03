Des racines et des ailes du 29 mars : « Sur les chemins de la Drôme et du Vercors » ce soir sur France 3

5 ( 3 )

Des racines et des ailes du 29 mars 2023 – C’est un nouvel inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro s’intitule « Sur les chemins de la Drôme et du Vercors ».







Publicité





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Publicité





Des racines et des ailes du 29 mars « Sur les chemins de la Drôme et du Vercors »

Partir sur les chemins de la Drôme et du Vercors, c’est partir à la rencontre de deux mondes : d’un côté la montagne cernée de falaises telle une forteresse, de l’autre les douces collines de la Drôme.

Blandine Damieux-Verdeau, guide conférencière, part sur les traces des premiers alpinistes de l’histoire en réalisant l’ascension de la montagne mythique du Vercors : le mont Aiguille. Un point de vue saisissant sur les falaises qui font du Vercors une citadelle. Une particularité qui explique pourquoi ces plateaux sont devenus un refuge pour la Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale.



Publicité





L’été, un couple de bergers mène le plus gros troupeau du Vercors sur les hauts plateaux. 2 500 bêtes qu’il faut monter en estive. Pour leur première saison, Emmanuel Iragne et sa compagne vont garder ces bêtes dans des conditions particulièrement difficiles.

Côté Drôme, nous suivrons le destin bouleversant de Nicolas Chenivesse, devenu orphelin à 21 ans. Pour se reconstruire, ce passionné d’histoire a consacré son héritage à l’achat d’un monument en ruine, dans la Drôme des Collines, qu’il restaure avec l’aide des habitants du village, sa nouvelle famille.

À Saint-Uze, la faïencerie Revol nous a ouvert ses portes. C’est dans cette manufacture centenaire qu’est né un objet culte vendu dans le monde entier : le gobelet froissé en porcelaine. Aujourd’hui, Olivier Passot espère un succès planétaire avec la nouvelle collection de vaisselle qu’il vient tout juste de sortir.

Laurence Lavergne, conservatrice, a fait appel à des restaurateurs du patrimoine venus de toute la France, pour relever un défi au château de Suze la Rousse : remonter un lit à la duchesse, témoin de l’art de vivre dans ces grandes demeures de plaisance au tournant de la Renaissance, en Provence.

Des histoires et des rencontres inoubliables…@drda_officiel avec Carole Gaessler, c'est mercredi à 21.10 ! pic.twitter.com/hKBgSnKWhQ — France 3 (@France3tv) March 27, 2023

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note