« Koh-Lanta, Le Feu Sacré » : un abandon et un éliminé dans l’épisode 6 (résumé + replay 28 mars)

Koh-Lanta, Le Feu Sacré, épisode 6 du mardi 28 mars 2023 – C’est parti pour l’épisode 6 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ». Après l’élimination d Rudy chez les rouges, Esteban se sent bien seul… Il a le sentiment d’être seul contre tous !







Chez les jaunes, Tania essaie de s’intégrer après son retour dans l’aventure suite à l’abandon de Benjamin. Elle apprend à connaître Julie et Christine, elles vont chercher du bois. Christine veut la rallier aux ex-rouges !

Le jeu de confort est annoncé. Les jaunes et donc Tania, découvrent l’élimination de Rudy. Tania n’est pas étonnée ! Le talisman du feu sacré est remis en jeu. Denis annonce que les règles évoluent : l’équipe gagnante au confort disputera le lendemain une épreuve individuelle, le gagnant remportera le talisman. Il présente ensuite la récompense : un hôtel et un repas, ce confort va donc mêler hygiène et nourriture. Tirage au sort chez les jaunes, Christine et Laura ne peuvent pas participer !







Début du jeu de confort, il faut aller chercher la malle adverse et la ficeler. Martin tombe et se blesse à la cheville. Chaque équipe récupère ensuite sa malle pour la seconde étape. Il faut passer sous un obstacle avec la malle, Martin souffre et les jaunes prennent du retard. Il faut ensuite ouvrir la malle. Les rouges l’ouvrent les premiers. Il faut ensuite fabriquer deux perches et récupérer des annaux. Les jaunes refont leur retard. Les perches ne sont pas assez solides des deux côtés. Les jaunes reprennent l’avantage sous l’impulsion de Martin et malgré la douleur. Et la victoire est pour les jaunes !! Les rouges sont désabusés.



Douche, massage, brossage de dents, repas, et nuit sur un matelas, c’est le confort qui attend les jaunes avant une épreuve individuelle le lendemain. Ils se régalent et en profitent à fond ! Le lendemain, après une nuit de rêve, place à un petit déjeuner constitué de fruits frais. Martin a toujours très mal, il craint l’épreuve individuelle qui arrive pour avoir le talisman du feu sacré.

Chez les rouges, Clémence ne se sent pas bien. Elle est très affaiblie. Après plusieurs heures, elle appelle le médecin. Après l’avoir examinée, il décide de l’emmener pour surveiller.

Les jaunes participent à l’épreuve individuelle pour le feu sacré. Sur décision médicale, Martin ne peut pas participer. Il s’agit d’empiler 6 boules les unes sur les autres tout en étant sur une poutre de plus en plus étroite. Gilles et Laura sont au coude à coude ! Et c’est Gilles qui remporte la victoire et le précieux talisman !

Chez les rouges, Quentin et Esteban cherchent collier ou arme stratégique. Et Quentin trouve un collier d’immunité ! Son collier ne peut être utilisé qu’avant la réunification. Le lendemain, Clémence est de retour. Tout le monde est soulagé !

L’épreuve d’immunité est annoncée. Et les aventuriers doivent prendre leurs sacs ! Mauvaise nouvelle pour les jaunes : Martin doit abandonner sur décision médicale ! Il va être remplacé par le dernier éliminé, Rudy ! Mais d’abord, place à l’immunité. Tirage au sort chez les femmes jaunes : Julie et Grâce ne peuvent pas disputer cette épreuve. Et chez les rouges, un homme ne participe pas. Denis les laisse décider, ils désignent Quentin. C’est très serré entre les deux tribus. Et c’est finalement une victoire des rouges !

Les rouges remportent l’immunité et surprise, Denis annonce aux jaunes que le conseil a lieu tout de suite !

Le conseil jaune, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du conseil pour les jaunes. Pas de collier, Gilles décide d’utiliser son talisman pour se protéger. Et c’est finalement Christine qui est éliminée !

Si vous avez manqué l'épisode 6 ce 28 mars 2023, sachez que l'émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 4 avril pour suivre l'épisode 7 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ».

