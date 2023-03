Ici tout commence du 24 mars : un prof viré suite au secret de Mehdi (résumé + vidéo épisode 628)

4.5 ( 8 )

Ici tout commence du 24 mars, résumé et vidéo extrait épisode 628 – Un nouveau secret va être révélé ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Il s’agit de celui de Mehdi et il va provoquer le renvoi de Zacharie !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 24 mars 2023 – résumé de l’épisode 628

Le secret de Mehdi est divulgué et il concerne Zacharie… Mehdi et Hortense sont à l’origine de toutes ses créations depuis l’été dernier ! Sa place à l’Institut Auguste Armand est compromise. Teyssier savoure ce moment…

Pendant ce temps là, Anaïs et Lisandro se retrouvent enfin. Théo surprend une conversation téléphonique troublante. Et la brigade de filles s’agrandit.



Ici tout commence du 24 mars 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

