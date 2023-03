Ici tout commence spoiler : Lisandro dit la vérité à Anaïs (vidéo épisode du 31 mars)

5 ( 10 )

Ici tout commence spoiler – Lisandro est distant avec Anaïs depuis son retour à l’institut dans votre série « Ici tout commence ». Et alors qu’Anaïs culpabilise et pense que c’est vis à vis de son rapprochement avec Théo, dans quelques jours Lisandro va se décider à lui dire la vérité…

Anaïs pousse Lisandro à lui parler et il lui avoue que ce n’est pas sa faute, c’est lui qui a fait une grosse bêtise pendant sa tournée !







Depuis son retour à l’Institut Auguste Armand, Lisandro adopte un comportement étrange avec Anaïs. Il met ça sur le compte de la fatigue mais, Anaïs sent bien qu’il lui cache quelque chose. Lisandro est sur le point de tout lui avouer…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 633 du 31 mars 2023, Lisandro avoue sa tromperie à Anaïs



