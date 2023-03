5 ( 6 )

C à vous du 28 mars 2023, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 28 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites : le Conseil Constitutionnel va-t-il censurer le projet de loi ? Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l’école de Droit de la Sorbonne, est sur le plateau de C à vous

🔵 📌 Les violences se multiplient en marge des manifestations. On en parle avec Thierry Vincent, journaliste d’investigation, spécialiste des radicalités politiques, auteur du livre “Dans la tête des blacks blocs. Vérités et idées reçues”, paru aux Editions de L’Observatoire

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Sadeck Berrabah pour son spectacle “Murmuration”, du 11 avril au 8 juillet au théâtre Le 13e art

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Julien Raphanel, Chef du restaurant “La Grande Georgette” à Reims

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Leila Bekhti, Louise Bourgoin et Karim Leklou pour le film “C’est mon homme”, réalisé par Guillaume Bureau, en salle le 5 avril

