Ici tout commence spoiler : découvrez le secret de Ambre ! (vidéo épisode du 17 mars)

Ici tout commence spoiler – Les secrets des membres du Cercle vont être dévoilés les uns après les autres dans votre série « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, c’est Ambre qui va en faire les frais…

Tout l’institut va découvrir qu’elle a… couché avec Axel !







Après Théo et Vic, c’est au tour d’Ambre de voir son secret affiché dans le groupe de l’Institut ! La bombe est lâchée et elle risque de mettre la pagaille au sein d’un certain couple… En effet, Ambre a couché avec Axel ! Elle explique à Salomé et Deva que c’était à l’arrivée d’Axel à l’institut, il n’était pas encore avec Jasmine… Mais comment celle-ci va-t-elle le prendre ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 623 du 17 mars 2023, le secret de Ambre révélé



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

