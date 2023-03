Plus belle la vie : le retour des inédits ? Une actrice phare n’y croit pas !

4.7 ( 12 )

Plus belle la vie infos PBLV – Si le feuilleton marseillais « Plus belle la vie » est de retour en rediffusions cette semaine sur Chérie 25, qu’en est-il du projet de retour des inédits ? Alors que quatre mois se sont écoulés depuis la diffusion du dernier épisode sur France 3, silence radio depuis plusieurs semaine du côté du collectif de comédiens et techniciens porté par Florence Demay qui souhaite relancer la série marseillaise.







Publicité





Et une actrice phare de PBLV a récemment pris la parole pour expliquer pourquoi elle n’y croit pas.







Publicité





« Tant qu’il n’y a pas de projet sérieux autour de cela, je laisse dire. Mais je n’y crois pas vraiment, sachant que les décors ont été démontés. Même si on faisait un spin-off, ce ne serait plus la même chose » a déclaré Elodie Varlet, alias Estelle, le week-end dernier dans une interview pour la Provence.

« J’ai adoré cette aventure et je l’ai vécue pleinement. Mais on a appris la nouvelle en janvier l’an dernier et nous avons eu le temps de faire notre deuil. Et j’ai eu la chance de beaucoup tourner depuis et ne pas rester sur ça. Cela dit, en stoppant Plus belle la vie, je trouve que c’est un peu une époque qu’on a enterrée »



Publicité





Rappelons que le collectif, composé de comédiens et techniciens sous la forme d’une SCOP (Société Coopérative), a du faire face au rejet d’un premier projet par la production, Newen, en janvier dernier. Aux dernières nouvelles, ils étaient toujours à la recherche d’un financement assez solide pour que le projet soit viable économiquement et puisse convaincre Newen de céder les droits de Plus belle la vie.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note