« Je te promets » : la saison 3 arrive sur TF1 le 3 avril

« Je te promets » saison 3 : dès le 3 avril 2023 sur TF1. Bonne nouvelle si vous êtes fan de « Je te promets », le « This Is Us » à la française, est de retour pour une 3ème saison inédite à compter du lundi 3 avril 2023. Attention, il s’agit d’une saison plus courte que les précédentes, avec 8 épisodes au lieu de 12 habituellement.







Au casting cette année encore : Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé ou bien encore Narcisse Mame. Parmi les nouveaux : Constance Dollé et Adil Dehbi.







« Je te promets » saison 3 : à propos

Avec l’arrivée de la quarantaine, les triplés arrivent à un tournant décisif de leur existence. En effet, Maud souhaite fonder une famille mais ce désir d’enfant pourrait avoir de lourdes conséquences sur sa santé et celle de Tanguy, alors même que sa carrière de chanteuse semble sur le point de décoller. Michaël se rapproche d’Estelle, la cousine d’Agnès, mais ne parvient pas à percer son mystère et se laisse emporté par des sentiments naissants. Enfin, Mathis s’embarque dans une nouvelle aventure professionnelle.

C’est le souvenir toujours vif de leur père Paul, décédé 23 ans plus tôt, qui les aidera à faire des choix cruciaux pour leur avenir et transmettre à leur tour l’héritage qu’il leur a laissé. En découvrant que Paul lui a menti toute sa vie, Florence va tenter rétrospectivement de mieux comprendre celui qu’elle a tant aimé. Ainsi, la saison va nous plonger avec eux dans le passé caché de cet homme extraordinaire et dévoiler peu à peu ses secrets.



« Je te promets » : résumé du premier épisode de la saison 3

Alors que les triplés sont réunis pour leurs 40 ans, une dispute explose mettant en avant les faiblesses de chacun. Maud n’arrive pas à avoir d’enfant malgré ses tentatives. Mathis devient insupportable pour sa famille dans son rôle de père au foyer et Michaël est incapable de construire une vie de couple. Dans le passé, retour sur la rencontre entre Paul et Florence en 1974. Alors qu’ils apprennent à se connaître, Florence perçoit chez Paul des zones d’ombres qu’il ne veut pas révéler.

Vous allez adorer les retrouver pour vivre avec eux leurs peines, leurs doutes et leurs joies, dès le lundi 3 avril 2023 à 21h10 sur TF1.

