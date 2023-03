5 ( 10 )

C à vous du 14 mars 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme tous les soirs sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 14 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 L’Assemblée nationale vote un projet de loi en faveur d’une accélération du nucléaire en France Yves Marignac, chef du Pôle énergies nucléaire et fossiles de l’Institut négaWatt

🔵 📌 Cérémonie d’ouverture, transports, athlètes russes… J-500 avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. On en parle avec Jean-Philippe Leclaire, directeur adjoint de la rédaction de l’Équipe

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Lyna Khoudri et Mounia Meddour pour le film “Houria”, en salle demain

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mathieu Guibert – Chef Relais Chateaux Anne de Bretagne

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Ariane Ascaride pour la pièce “Gisèle Halimi, une farouche liberté”, jusqu’au 6 avril à la Scala à Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 14 mars 2023 à 19h sur France 5.



